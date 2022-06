Italia femminile, Bonfantini: «Settimane faticose, ma c’è tanta soddisfazione» (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’attaccante dell’Italia femminile Bonfantini ha parlato in vista dell’inizio dell’Europeo Agnese Bonfantini, attaccante della Juventus e dell’Italia femminile, ai canali ufficiali della FIGC ha parlato in vista dell’inizio dell’Europeo. LE PAROLE – «Sono state quattro Settimane impegnative, veramente di tanta fatica, ma ora che siamo arrivate in fondo c’è tanta soddisfazione, spero di vivere questo Europeo al meglio possibile. Alle mie compagne ho chiesto se una competizione così sia tanto diversa dalla Champions che ho vissuto questo anno, e loro mi hanno detto che sarà ancora più bello». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’attaccante dell’ha parlato in vista dell’inizio dell’Europeo Agnese, attaccante della Juventus e dell’, ai canali ufficiali della FIGC ha parlato in vista dell’inizio dell’Europeo. LE PAROLE – «Sono state quattroimpegnative, veramente difatica, ma ora che siamo arrivate in fondo c’è, spero di vivere questo Europeo al meglio possibile. Alle mie compagne ho chiesto se una competizione così sia tanto diversa dalla Champions che ho vissuto questo anno, e loro mi hanno detto che sarà ancora più bello». L'articolo proviene da Calcio News 24.

