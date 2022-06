Italia d' argento nel sincro misto da 3 metri Trampolino 1 metro | la Pellacani sfiora la medaglia

Pubblicità

Eurosport_IT : RAGAZZI D'ARGENTOOOOOOO! ???? Chiara Pellacani (19 anni) e Matteo Santoro (15 anni) regalano all'Italia una meravig… - fanpage : È un’Italia da impazzire nella 10km ai Mondiali di nuoto: #Paltrinieri d’oro, #Acerenza d’argento! Doppietta storic… - Eurosport_IT : CHE ITALIA! ?????? #Paltrinieri | #Acerenza | #FINABudapest2022 | #Budapest2022 - caremani : RT @Eurosport_IT: RAGAZZI D'ARGENTOOOOOOO! ???? Chiara Pellacani (19 anni) e Matteo Santoro (15 anni) regalano all'Italia una meravigliosa… - shieldtremors : RT @FINOfficial_: Non svegliateci. Una dieci chilometri da sogno regala all'Italia l'ennesima prova che tra i giganti ci siamo noi Gregori… -

Sì, è tutto vero. I Mondiali 2022 di Budapest degli sport acquatici continuano a riservare graditissime sorprese all'. Nel giorno dello show del nuoto di fondo, con l'uno - due della 10 km maschile firmato da Gregorio Paltrinieri e da Domenico Acerenza, i tuffi erano chiamati a dare una ...E' il giorno delle meraviglie azzurre. Dietro la Cina c'è l'di Chiara Pellacani (reduce dal quarto posto dal piccolo trampolino) e Matteo Santoro, 15 anni e 263 giorni. Unnel sincro misto da 3 metri conquistato con 293.55 punti dietro gli ...La prima giornata del judo ai Giochi del Mediterraneo 2022 si è conclusa ad Orano con un bottino di due medaglie d'argento per l'Italia, grazie alle ottime prestazioni di Giulia Caggiano e Matteo Pira ..."Sul podio di veniva da piangere, allora guardavo Chiara, che per me è come una sorella, e mi veniva ancora di più da piangere". (ANSA) ...