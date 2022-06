Italia, che impresa contro l’Olanda agli Europei – 29 giugno 2000 – VIDEO (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il 29 giugno 2000, durante gli Europei, l’Italia centra in semifinale contro i padroni di casa dell’Olanda un’impresa rimasta scolpita nella storia Una partita destinata a rimanere scolpita nella memoria dei tifosi e nell’immaginario collettivo. Quella con cui l’Italia, agli Europei del 2000, ha superato i padroni di casa dell’Olanda in semifinale. Staccando così il pass per il poi amaro epilogo conto la Francia nell’ultimo atto. Una sfida in cui gli azzurri restano in inferiorità numerica già nel corso del primo tempo, a causa dell’espulsione rimediata da Zambrotta. E in cui si erge a straordinario protagonista Toldo, che neutralizza due calci di rigore. Prima di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il 29, durante gli, l’centra in semifinalei padroni di casa delun’rimasta scolpita nella storia Una partita destinata a rimanere scolpita nella memoria dei tifosi e nell’immaginario collettivo. Quella con cui l’del, ha superato i padroni di casa delin semifinale. Staccando così il pass per il poi amaro epilogo conto la Francia nell’ultimo atto. Una sfida in cui gli azzurri restano in inferiorità numerica già nel corso del primo tempo, a causa dell’espulsione rimediata da Zambrotta. E in cui si erge a straordinario protagonista Toldo, che neutralizza due calci di rigore. Prima di ...

