Isola dei Famosi | Edoardo Tavassi | Mercedesz falsa | Estefania la porterei a cena

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Infortunato ad un passo dalla finale,è stato uno dei grande protagonisti della sedicesima edizione dell'dei. A The PipolTv ha rivelato chi non rivedrebbe mai più tra i suoi ex compagni d'avventura.

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Nicolas è il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi???? #isola - trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - Raiofficialnews : Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola che sprofondò nel mare per volere degli dei. Con… - AngoloDV : Isola dei Famosi: cosa lega Edoardo Tavassi a Diana Del Bufalo #isola #isoladeifamosi #edoardotavassi… - fedebra551 : @HoaraBorselli L'ha detto lui... e i suoi sostenitori di Casapound... quando finisci il gelato, e la puntata dell'i… -

Infortunato ad un passo dalla finale, Edoardo Tavassi, è stato unogrande protagonisti della sedicesima edizione dell'Famosi . Intervistato da T he PipolTv , il 40enne romano, fratello dell'ex gieffina ed ex naufraga Guendalina Tavassi, è tornato a parlare della sua lunga avventura nel reality rivelando ...Nicolas Vaporidis: perchè ha vinto l'Famosi 2022 Nicolas Vaporidis , con un vero e proprio plebiscito, è il vincitore dell'Famosi 2022. L'attore, nella finalissima, ha battuto prima Carmen Di Pietro che si è dovuta ...Mercedesz Henger scaricata dall'ex naufrago dell'Isola dei Famosi: "Questo tipo di persone non mi piacciono" Edoardo Tavassi è stata uno dei concorrenti ...Il Tavassi si svela sulla Henger e parla del momento, non andato in onda, in cui ha scoperto di dover abbandonare il reality ...