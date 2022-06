Ischia Film Festival | ospiti Lillo e Denise Capezza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Credo fortemente che un attore debba essere versatile, e purtroppo, spesso è difficile farlo capire agli addetti ai lavori”.si è raccontata al pubblico dell’dando un assaggio di Alessandra Persiano, il personaggio che interpreta nella serie Rai Fiction-Violain uscita ad ottobre su Rai1, “Vincenzo Malinconico, Avvocato”, tratta dai romanzi di Diego De Silva. “È un personaggio che amo molto, un ruolo che ho desiderato interpretare da subito. Rompe gli schemi e stravolge il solito cliché della donna bella. Avvocatessa in carriera, in gamba, ma anche dolce, a tratti ragazzina”. L’attrice è reduce dalla passerella sulla croisette, nel cast del“Crimes of the Future” di David Cronenberg, in ...