Ischia Film Festival, arrivano Gallo e Fru per "La cena perfetta" (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIschia (Na) – Tanta voglia di riscatto, buona cucina e un cast d'eccezione sono gli ingredienti della pellicola "La cena perfetta", che sarà proiettata alla Cattedrale dell'Assunta mercoledì 29 giugno alle ore 21:30, quinta giornata di eventi della XX edizione dell'Ischia Film Festival, in corso sul Castello Aragonese di Ischia fino al prossimo 2 luglio. Il regista Davide Minnella e gli attori Gianluca Colucci, Gianfranco Gallo e Gianluca Fru incontreranno il pubblico prima dell'attesa proiezione. In apertura alle ore 21:00, sempre alla Cattedrale dell'Assunta, verrà proiettato il cortometraggio "The wheel" (anteprima campana), ambientato negli anni '90, nella regione del Diyarbakir, sottoposta a uno stato di emergenza, non ...

