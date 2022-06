Iphone, 15 anni fa veniva lanciato sul mercato il famoso smartphone Apple (Di mercoledì 29 giugno 2022) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Torneremo indietro di 15 anni alla scoperta di un piccolo oggetto rivoluzionario. Parleremo di touch screen, di telefoni e di internet. 15 anni fa veniva messo in commercio in Usa il primo Iphone. A questo innovativo strumento che ha cambiato il mondo è dedicata la puntata di oggi “Un iPod widescreen con controlli touch. Un telefono cellulare rivoluzionario. Un comunicatore internet incredibile” Così Steve Jobs definì il primo Iphone 2G alla presentazione svoltasi al Macworld Conference & Expo. Un momento rivoluzionario che segnò la storia dell’umanità. Quel 9 gennaio 2007 Jobs aveva infatti mostrato al mondo un primo telefono completamente touch screen e che presentava solo un tasto per tornare alla home con cui si potesse telefonare, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Torneremo indietro di 15alla scoperta di un piccolo oggetto rivoluzionario. Parleremo di touch screen, di telefoni e di internet. 15famesso in commercio in Usa il primo. A questo innovativo strumento che ha cambiato il mondo è dedicata la puntata di oggi “Un iPod widescreen con controlli touch. Un telefono cellulare rivoluzionario. Un comunicatore internet incredibile” Così Steve Jobs definì il primo2G alla presentazione svoltasi al Macworld Conference & Expo. Un momento rivoluzionario che segnò la storia dell’umanità. Quel 9 gennaio 2007 Jobs aveva infatti mostrato al mondo un primo telefono completamente touch screen e che presentava solo un tasto per tornare alla home con cui si potesse telefonare, ...

Pubblicità

manuelzavagliaa : hanno 50 anni, il marito con la rubrica piena di troie, la suoneria del telefono più alta di un alitalia in cielo e… - allysloove : RT @Tremenoventi: iPhone dal nulla: “hey ti va se monto un video con te e questa persona con la quale ti frequentavi 8 anni fa che adesso m… - lucasalvioli : 15 anni di iPhone. Il 5S space gray resta il mio preferito come design, ancora oggi elegante - seonghwa301118 : @Apple Io ho un IPhone 6S Plus era di mia madre e ha ben 5 anni, funziona bene ma la capacità di batteria è al 73%… - bokieblep : voglio un iphone (ha avuto un iphone fino a gennaio, quando ha deciso di cambiare ad android dopo anni di apple) -