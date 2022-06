“Io sono quello blu”, Adinolfi attacca anche il logo del Giubileo 2025 paragonandolo al “gay Pride” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Vede il “pericolo” omosessualità ovunque. In ogni gesto, in ogni decisione. In ogni simbolo e ogni logo. Mario Adinolfi, ora, se la prende anche con la Santa Sede rea di aver realizzato, per il Giubileo 2025, un simbolo che ammiccherebbe al “gay Pride”. Il motivo? Per via dei colori e della scelta di rappresentare – stilizzandolo – un pellegrinaggio. Ma, ovviamente, quel logo ha una serie di significati molto più profondi rispetto all’analisi social fatta dal leader del Popolo della Famiglia. Adinolfi vede l’omosessualità anche nel logo del Giubileo 2025 “Ma, porca pupazza, è il Giubileo o un Gay Pride? Proprio l’arcobaleno dovevano scegliere nel ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Vede il “pericolo” omosessualità ovunque. In ogni gesto, in ogni decisione. In ogni simbolo e ogni. Mario, ora, se la prendecon la Santa Sede rea di aver realizzato, per il, un simbolo che ammiccherebbe al “gay”. Il motivo? Per via dei colori e della scelta di rappresentare – stilizzandolo – un pellegrinaggio. Ma, ovviamente, quelha una serie di significati molto più profondi rispetto all’analisi social fatta dal leader del Popolo della Famiglia.vede l’omosessualitàneldel“Ma, porca pupazza, è ilo un Gay? Proprio l’arcobaleno dovevano scegliere nel ...

