Intervento rivoluzionario al cuore per fibrillazione

Un intervento rivoluzionario per trattare la fibrillazione atriale è stato eseguito all'ospedale Mauriziano di Torino, per abbattere il rischio di ictus. Un paziente di 56 anni è stato sottoposto all'intervento. L'operazione, eseguita dal dottor Stefano Grossi, rappresenta una novità assoluta per il trattamento della fibrillazione atriale.