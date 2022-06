Inter | visite mediche e carica dei tifosi per Asllani | ' Segna nel derby'

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Giornata diin casa, con l'attenzione deiche non si è concentrata soltanto sul grande ritorno di Romelu Lukaku. Questa mattina, infatti, all'Humanitas è giunto anche ...

Pubblicità

DiMarzio : #Lukaku è atterrato a Milano, nelle prossime ore le visite mediche e poi l’ufficialità del suo ritorno all’@Inter… - DiMarzio : #Inter, domani le visite mediche di #Asllani e #Lukaku - FBiasin : Domani visite, firma e contenuti #Inter. #Lukaku - InterClubNW : RT @fcin1908it: Asllani, giorni intensi. 'Ha fatto oggi le visite perché domani aveva altro impegno' - infoitsport : Calciomercato Inter, ecco il terzo colpo: fissate le visite mediche per Bellanova -

Giornata dimediche in casa, con l'attenzione dei tifosi che non si è concentrata soltanto sul grande ritorno di Romelu Lukaku. Questa mattina, infatti, all'Humanitas è giunto anche Kristjan Asllani ...Salvo poi i cambiamenti dell'ultima ora: Lukaku è atterrato oggi e si sottoporrà alle canonichemediche, che precedono la firma sul contratto e l'ufficialità del suo ritorno all'. Dybala ...Ieri sera si è fatto attendere, ma stamattina si è presentato nuovamente a Milano dopo la fuga dello scorso agosto. Romelu Lukaku, al termine di questa giornata di visite e ...L'Inter e Asllani insieme fino al 2027. Il centrocampista ha lasciato la sede dopo aver firmato: nuovo colpo di mercato nerazzurro ...