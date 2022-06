Inter | Lukaku in sede alle 15 00 per la firma del contratto

Pubblicità

DiMarzio : #Lukaku è atterrato a Milano, nelle prossime ore le visite mediche e poi l’ufficialità del suo ritorno all’@Inter… - DiMarzio : #Inter, domani le visite mediche di #Asllani e #Lukaku - FBiasin : Domani visite, firma e contenuti #Inter. #Lukaku - lawlewlown : RT @theboss_1908: Danno a #Lukaku dell'opportunista, dicono che usa l'Inter, quando in rosa hanno un 40 enne considerato il più grande merc… - FioriEmanuele : RT @marifcinter: #Inter, l’accoglienza dei tifosi all’arrivo di #Lukaku al Coni -

... Alejandro Camaño, ha parlato del futuro dell'attaccante dell'ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: "Sono legati, questo è evidente. Poi indossare questa maglia ...Qualità che troverebbero problemi anche in Inghilterra destinazione già rifiutata, tra l'altro, qualche anno fa quando Dybala fece saltare lo scambio confinito poi all'. L'unica ...Romelu Lukaku in lacrime, i tifosi dell'Inter restano sconvolti: cos'è successo all'attaccante belga in queste ore concitate ...Il nuovo obiettivo per la difesa della Juventus è Manuel Akanji. Il calciomercato inizia a prendere forma, le prime operazioni di mercato continuano ad infuocare i tifosi. Romelu Lukaku questa mattina ...