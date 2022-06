Inter, Lukaku e Asllani hanno svolto le visite mediche: i video dell'accoglienza dei tifosi (Di mercoledì 29 giugno 2022) "Sono troppo contento!" Ha esordito così Romelu Lukaku appena uscito dall'aeroporto di Linate questa mattina, prima delle 7.00. E' iniziata ufficialmente la seconda avventura all'Inter del... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 29 giugno 2022) "Sono troppo contento!" Ha esordito così Romeluappena uscito dall'aeroporto di Linate questa mattina, primae 7.00. E' iniziata ufficialmente la seconda avventura all'del...

Pubblicità

DiMarzio : #Lukaku è atterrato a Milano, nelle prossime ore le visite mediche e poi l’ufficialità del suo ritorno all’@Inter… - DiMarzio : #Inter, domani le visite mediche di #Asllani e #Lukaku - SimoneTogna : I tifosi dell’#inter acclamano #lukaku e fanno poi partire il coro: “chi non salta rossonero è” #LukakuDay - Sneijderismo : RT @internewsit: VIDEO IN - Lukaku riparte dal CONI in direzione sede: (ri)firma con l'Inter! - - Pasqual23446853 : RT @SimoneTogna: I tifosi dell’#inter acclamano #lukaku e fanno poi partire il coro: “chi non salta rossonero è” #LukakuDay -