Inter | Lukaku day! Il belga è a Milano | ‘Sono troppo felice’ Folla in delirio al Coni | il VIDEO del saluto ai tifosi

Pubblicità

DiMarzio : #Lukaku è atterrato a Milano, nelle prossime ore le visite mediche e poi l’ufficialità del suo ritorno all’@Inter… - DiMarzio : #Inter, domani le visite mediche di #Asllani e #Lukaku - SimoneTogna : I tifosi dell’#inter acclamano #lukaku e fanno poi partire il coro: “chi non salta rossonero è” #LukakuDay - CalcioNews24 : Inter, Lukaku day: il belga è arrivato in sede - Pasqual23446853 : RT @marifcinter: Il saluto di #Lukaku ai tifosi dell'#Inter sotto la sede milanese del Coni ???? -

(Aggiornamento di MB) Calciomercatonews/ Sfida Psg - Chelsea per Skriniar, spunta Kalimuendo Calciomercatonews: non solo, si punta Bremer Il calciomercato dell'si accende ...SARA' DECISIVO PER LO SCUDETTO 2022 - 23 DITECELO PARTECIPANDO AL NOSTRO SONDAGGIO CLICCANDO QUIIeri sera si è fatto attendere, ma stamattina si è presentato nuovamente a Milano dopo la fuga dello scorso agosto. Romelu Lukaku, al termine di questa giornata di visite e ...Visite mediche e tifosi già in delirio: "Portaci lo scudetto!". Il belga si è poi affacciato alla finestra per salutare la piccola folla radunata sotto il Coni.