Inter | avvocato Lukaku | “Abbiamo chiuso tutti i documenti | siamo molto contenti”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Sebastien Ledure, l’di Romelu, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l’affare che ha permesso al belga di tornare all’: “alcuni minuti fa. E’ una bella fine per questa operazione:. Sembrava un affare impossibile da chiudere.lavorato nell’ombra, in sinergia con i dirigenti dell’. C’era il timore che tutto potesse saltare ma noi cicreduto fin dal primo momento. Romelu è felicissimo”. SportFace.

... da apporre in viale Liberazione alla presenza di Steven Zhang, dell'avvocato Ledure e di tutto lo ... Sebastien Ledure, l'avvocato di Romelu Lukaku, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'affare che ha permesso al belga di tornare all'Inter: "Abbiamo chiuso tutti i documenti alcuni minuti fa. E' un ...