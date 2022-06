Instagram down oggi, il social smette di funzionare: cosa è successo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Instagram ha smesso di funzionare. E per gli utenti del social Meta è una vera tragedia. ' #Instagramdown anche oggi, ci risiamo', 'aspettando che termini #Instagramdown' e, ancora, 'l'unica certezza ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 giugno 2022)ha smesso di. E per gli utenti delMeta è una vera tragedia. ' #anche, ci risiamo', 'aspettando che termini #' e, ancora, 'l'unica certezza ...

Pubblicità

ultimenews24 : (Adnkronos) - '#Instagramdown anche oggi, ci risiamo', 'aspettando che termini #Instagramdown' e, ancora, 'l'unica… - pe__1985 : Un pensiero a Mark Zucchina che si è comprato Instagram per farlo stare 1 mese si e l'altro pure in down UN GENIO #instagramdown - Marthaf95 : RT @Dirty_Addicti0n: HO BISOGNO DI CERTEZZE NELLA VITA. STIAMO VIVENDO UN IG DOWN OPPURE NO? #instagramdown #instagram - servizioclienti : #DownRadar Alert! Oggi, 29/06/2022 alle ore 19 abbiamo rilevato un picco di segnalazioni di problemi Instagram. Son… - sqshmartz1 : grazie twitter per avermi fatto scoprire che instagram è in down -