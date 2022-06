Instagram down oggi, 29 giugno: tutti su Twitter #Instagramdown (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “#Instagramdown anche oggi, ci risiamo”, “aspettando che termini #Instagramdown” e, ancora, “l’unica certezza della mia vita è che oggi #Instagramdown”. Non si contano i tweet di segnalazione di disservizi da tutta Italia per Instagram. Disagi confermati anche da ‘downdetector’ che parla di problemi relativi principalmente al caricamento delle Stories, ma anche per le foto e il login. “Twitter come sempre sei certezza” cinquettano gli utenti, lamentando “l’ennesima schermata nera”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “#anche, ci risiamo”, “aspettando che termini #” e, ancora, “l’unica certezza della mia vita è che”. Non si contano i tweet di segnalazione di disservizi da tutta Italia per. Disagi confermati anche da ‘detector’ che parla di problemi relativi principalmente al caricamento delle Stories, ma anche per le foto e il login. “come sempre sei certezza” cinquettano gli utenti, lamentando “l’ennesima schermata nera”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ApaticaC : Instagram down di nuovo?? Marzk dai su ripigliati!!! #instagramisdown #MarkZuckerberg - LocalPage3 : Instagram down oggi, 29 giugno: tutti su Twitter #Instagramdown - mel4nconia : Ma Instagram sta sempre in down? Vive in down? - StraNotizie : Instagram down oggi, 29 giugno 2022: tutti su Twitter #Instagramdown - swjftsbravi : ah ma c'è instagram down io cogliona che levo e rimetto il wifi da tutto il giorno -