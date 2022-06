Insigne: “Potevo restare in Europa… ma volevo il benessere per la mia famiglia” (Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-28 12:49:19 Il web è in trepidazione: Lorenzo Insigne, la nuova stella italiana di Toronto della lega MLS, ha assicurato nella sua presentazione alla stampa di aver deciso di giocare per il club canadese per la sua famiglia, non per i soldi, e che sei pronto per la sfida. nsigne, che in ogni momento è stato accompagnato dalla sua famiglia alla presentazione al BMO Field, lo stadio dove gioca il Toronto FC, ha ripetuto in più occasioni che il motivo per cui ha deciso di lasciare l’Europa e il Napoli è il benessere dei suoi due figli. “Potevo restare in Europa. Ho 31 anni quindi ho ancora molti anni davanti a me. Ma volevo scegliere la felicità e il benessere della mia famiglia”. ha spiegato Insigne le cui ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-28 12:49:19 Il web è in trepidazione: Lorenzo, la nuova stella italiana di Toronto della lega MLS, ha assicurato nella sua presentazione alla stampa di aver deciso di giocare per il club canadese per la sua, non per i soldi, e che sei pronto per la sfida. nsigne, che in ogni momento è stato accompagnato dalla suaalla presentazione al BMO Field, lo stadio dove gioca il Toronto FC, ha ripetuto in più occasioni che il motivo per cui ha deciso di lasciare l’Europa e il Napoli è ildei suoi due figli. “in Europa. Ho 31 anni quindi ho ancora molti anni davanti a me. Mascegliere la felicità e ildella mia”. ha spiegatole cui ...

