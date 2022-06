(Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo una breve pausa l’Series riprende dal tracciato di Mid-. La principale categoria statunitense riservata alle ruote scoperte si appresta per vivere il nono atto dell’anno, il quarto all’interno di un road course. Road America ha regalato parecchie emozioni ad inizio giugno, lo svedese Marcus(Ganassi #8) è tornato in cima allagenerale 293 punti contro i 266 dell’australiano Will Power (#12) ed i 261 dello statunitense Josef Newgarden (#2). La classifica è più che mai serrata, tutto può cambiare nel complicato impianto di Lexington in cui superare non è scontato. Il già citato Newgarden tenta di tornare in cima allaprovvisoria, il mese di maggio ha ‘rovinato’ la media dell’ex campione che dopo i primi tre ...

Dopo un periodo di pausa tra il 2004 e il 2006, la corsa è entrata nel calendario dellaSeries. Il- Ohio Sports Car Course è un tracciato breve di 3.634 metri, ma è sinuoso (13 curve) e ...Nello stesso weekend, da non perdere anche gli appuntamenti con la W Series, la NTTSeries con il GP del- Ohio, la Formula E da Marrakech e il doppio appuntamento di Misano con il GT ... IndyCar, Mid-Ohio: Ericsson guida la graduatoria, ma attenzione a Penske The 29-year-old Colombian is scheduled to drive this weekend at Mid-Ohio, but there are question marks moving forward.Four Cadillac DPi entries to tackle the challenging road course for first time since 2019 DETROIT (June 29, 2022) – Cadillac Racing is looking forward to returning to Canadian Tire Motorsports Park ...