Incidenti sul lavoro: 61 anni, cade dall'impalcatura a Paternò ed è schiacciato dal montacarichi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Incidente mortale sul lavoro nel catanese. A Paternò, il titolare 61enne di una ditta edile ha perso la vita. Non chiara la dinamica dell'accaduto, con l'indagine affidata ai carabinieri della locale stazione. Sotto accusa finisce un montacarichi che ha ucciso l'uomo che era un muratore esperto. L'uomo sarebbe prima precipitato a terra da un impalcatura e poi sarebbe rimasto schiacciato dal montacarichi.

