Incendi Roma | 400 incendi in 48 ore | mancano acqua e risorse La città non ce la fa da sola

Roma. In questi giorni una combo micidiale di siccità e incendi sta letteralmente devastando la Capitale, ma non solo. L'allarme incendi arriva per tutta la Regione. E dire che siamo soltanto agli inizi della stagione estiva. In molti Comuni sono già scattate le misure di prevenzione e razionamento dell'acqua, con multe anche abbastanza salate per chi decide di fare un uso improprio, oppure superfluo dell'acqua. Roma assediata da siccità e incendi Ma soprattutto, ci sono le fiamme. Soltanto nella giornata di lunedì sono stati 9 i roghi che hanno devastato la città di Roma, e l'aria era diventata irrespirabile. Le temperature, poi, non accennano a diminuire, le piogge sono lontane ...

vigilidelfuoco : #Roma, incendi vegetazione: 193 interventi svolti da ieri, 350 #vigilidelfuoco in azione su più fronti. Nelle foto… - fanpage : Un incendio è scoppiato nuovamente in via Aurelia a Roma. Sul posto stanno tornando vigili del fuoco e protezione c… - vigilidelfuoco : “Un boato tra la sterpaglia in fiamme e il cappello della bombola che vola in aria”. È un rischio per le squadre di… - mariali94316534 : RT @romatoday: Incendi a Roma: 400 interventi in 72 ore, la quieta dopo la tempesta di fuoco - infoitinterno : Incendi a Roma, la denuncia dei pompieri: «Noi senza più uomini e autobotti» -