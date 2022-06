In Lombardia la destra è messa male. Ma il Centrosinistra non sta meglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Siamo in quel momento dell’anno in cui si butta l’occhio sulla fine legislatura in Regione Lombardia e viene spontaneo dirsi che perdere contro un centrodestra ridotto così – e una Lombardia ridotta così – dovrebbe essere praticamente impossibile e invece – è andata così in tutte le ultime legislature – probabilmente accadrà di nuovo. Dopo i disastri di Fontana in Lombardia non dovrebbe esserci partita. Ma il Pd ce la sta mettendo tutta per perdere di nuovo. Nonostante la grande campagna di narcotizzazione per fare dimenticare in fretta gli ultimi anni la Regione Lombardia rimane quel covo di pericolosi improvvisatori che in tempo di Covid sono riusciti a farsi ridere dietro dal resto del mondo. Il ricordo del fu assessore Gallera da queste parti è uno spettro che si aggira per i corridoi con il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Siamo in quel momento dell’anno in cui si butta l’occhio sulla fine legislatura in Regionee viene spontaneo dirsi che perdere contro un centroridotto così – e unaridotta così – dovrebbe essere praticamente impossibile e invece – è andata così in tutte le ultime legislature – probabilmente accadrà di nuovo. Dopo i disastri di Fontana innon dovrebbe esserci partita. Ma il Pd ce la sta mettendo tutta per perdere di nuovo. Nonostante la grande campagna di narcotizzazione per fare dimenticare in fretta gli ultimi anni la Regionerimane quel covo di pericolosi improvvisatori che in tempo di Covid sono riusciti a farsi ridere dietro dal resto del mondo. Il ricordo del fu assessore Gallera da queste parti è uno spettro che si aggira per i corridoi con il ...

