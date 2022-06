In Cile si è conclusa la stesura della nuova Costituzione (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo un anno di lavoro l’assemblea costituente Cilena ha concluso la stesura della nuova Costituzione, che sostituirà quella risalente al 1980 e redatta durante la dittatura militare del generale Augusto Pinochet. Secondo alcune anticipazioni, la bozza della nuova Costituzione prevede Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo un anno di lavoro l’assemblea costituentena ha concluso la, che sostituirà quella risalente al 1980 e redatta durante la dittatura militare del generale Augusto Pinochet. Secondo alcune anticipazioni, la bozzaprevede

