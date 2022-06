In arrivo nuovi rincari di luce e gas. Consumerismo: Energia, verso una spesa annuale di 3.175 € a famiglia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si prevede un nuovo forte rialzo delle tariffe di luce e gas a partire dal prossimo trimestre. Lo afferma Consumerismo No Profit, alla vigilia degli aggiornamenti trimestrali delle bollette da parte di Arera. Nonostante gli oltre 30 miliardi di euro impegnati dal Governo per contrastare il caro-Energia sono in arrivo nuovi rincari tariffari per le famiglie, che si aggiungeranno ai maxi aumenti registrati a partire dalla fine del 2021, spiega l’associazione. Se consideriamo un utente domestico tipo del mercato tutelato, tra il primo trimestre 2021 e il terzo trimestre 2022 il costo complessivo delle forniture subirà, secondo le stime di Consumerismo, le seguenti modifiche: Energia elettrica da 0,20 euro/kWh (primo trimestre 2021) a 0,45 euro/kWh (terzo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si prevede un nuovo forte rialzo delle tariffe die gas a partire dal prossimo trimestre. Lo affermaNo Profit, alla vigilia degli aggiornamenti trimestrali delle bollette da parte di Arera. Nonostante gli oltre 30 miliardi di euro impegnati dal Governo per contrastare il caro-sono intariffari per le famiglie, che si aggiungeranno ai maxi aumenti registrati a partire dalla fine del 2021, spiega l’associazione. Se consideriamo un utente domestico tipo del mercato tutelato, tra il primo trimestre 2021 e il terzo trimestre 2022 il costo complessivo delle forniture subirà, secondo le stime di, le seguenti modifiche:elettrica da 0,20 euro/kWh (primo trimestre 2021) a 0,45 euro/kWh (terzo ...

