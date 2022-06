In 20 mila in piazza Duomo per il festival Love Mi: un indagato per atti osceni e 190 malori (nessuno grave) (Di mercoledì 29 giugno 2022) Una serata di musica, amore e divertimento per uno scopo benefico, ma anche per celebrare la pace tra Fedez e J-Ax. LoveMi è stato un successo: ventimila i presenti a milano in piazza Duomo, tra i quali numerosissimi giovani desiderosi di cantare con i loro beniamini e lasciarsi alle spalle il difficile periodo di pandemia. Un concerto pensato per la Generazione Z, che ha assistito a una maratona di successi dello streaming e applaudito artisti emergenti, ma anche, tra gli altri, l’intramontabile Orietta Berti, ospite a sorpresa sul palco. Entusiasmo e calore, conditi da un pizzico di nostalgia in ricordo delle vecchie collaborazioni quando J-Ax e Fedez hanno regalato uno show sulle note dei loro più famosi brani. L’abbraccio tra i due rapper, a fine serata, ha consegnato al pubblico un messaggio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Una serata di musica, amore e divertimento per uno scopo benefico, ma anche per celebrare la pace tra Fedez e J-Ax.Mi è stato un successo: ventii presenti ano in, tra i quali numerosissimi giovani desiderosi di cantare con i loro beniamini e lasciarsi alle spalle il difficile periodo di pandemia. Un concerto pensato per la Generazione Z, che ha assistito a una maratona di successi dello streaming e applaudito artisti emergenti, ma anche, tra gli altri, l’intramontabile Orietta Berti, ospite a sorpresa sul palco. Entusiasmo e calore, conditi da un pizzico di nostalgia in ricordo delle vecchie collaborazioni quando J-Ax e Fedez hanno regalato uno show sulle note dei loro più famosi brani. L’abbraccio tra i due rapper, a fine serata, ha consegnato al pubblico un messaggio di ...

