Imprese green: patto CDP-Iccrea, 250 mln in investimenti sostenibili per Pmi e Mid Cap (Di mercoledì 29 giugno 2022) Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e BCC Banca Iccrea hanno appena avviato un’iniziativa da 250 milioni per sostenere l’accesso al credito delle Imprese italiane di minori dimensioni, aumentare gli investimenti sostenibili e generare un impatto positivo sull’ambiente. Il patto è volto a garantire nuova finanza, su un orizzonte temporale sino a 18 anni, a Pmi e Mid Cap (società a media capitalizzazione) impegnate nella realizzazione di investimenti in settori come la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico, l’economia circolare, la mobilità sostenibile e l’ammodernamento delle reti idriche. Lo annuncia una nota inviata dalla società. Il patto CDP – Iccrea per puntare sul ... Leggi su fmag (Di mercoledì 29 giugno 2022) Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e BCC Bancahanno appena avviato un’iniziativa da 250 milioni per sostenere l’accesso al credito delleitaliane di minori dimensioni, aumentare glie generare un impositivo sull’ambiente. Ilè volto a garantire nuova finanza, su un orizzonte temporale sino a 18 anni, a Pmi e Mid Cap (società a media capitalizzazione) impegnate nella realizzazione diin settori come la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico, l’economia circolare, la mobilità sostenibile e l’ammodernamento delle reti idriche. Lo annuncia una nota inviata dalla società. IlCDP –per puntare sul ...

Pubblicità

green_milano : RT @antgrasso_IT: Il tema della modernizzazione tecnologica delle imprese in periodi di trasformazione digitale è alquanto delicato. Si cor… - impresacity : Medie imprese italiane: fatturato in crescita nel 2022, +6,3%: Transizione green e digitale: 1 impresa su 2 ha inve… - green_milano : Per continuare ad essere competitive le imprese devono sviluppare una cultura basata sui dati attraverso l'influenz… - Primonumero : Digitalizzazione e approcci green delle imprese, bando da 120mila euro - Marilenapas : RT @RegioneER: ??Turismo, 3?0?0? mln di euro per riqualificare gli alberghi dell'#EmiliaRomagna. Accordo @RegioneER, banche, fondi BEI 2022-… -