Ilary Blasi | “Piena disponibilità”: l’Isola non le basta più, nuovo progetto da paura (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mediaset le vuole dare un nuovo incarico, Ilary Blasi accetta volentieri dopo i bassi ascolti dell’Isola: di che si tratta? Ilary-Blasi (Isola dei Famosi)La talentuosa conduttrice Ilary Blasi non è riuscita a fare record con l’Isola dei Famosi, anzi, il suo reality è tornato in down soprattutto con queste ultime puntate. Nonostante il seguito non sia stato dei migliori, però, la conduttrice rimane comunque una delle più amate di Mediaset, insieme a Silvia Toffanin. È molto probabile che anche l’anno prossimo ritroveremo il volto della moglie di Totti su Canale 5 per la nuova edizione del reality, ma al momento non ci sono spoiler sulla questione. Sempre meno spazio invece per Barbara D’Urso, colei che deteneva il monopolio delle varie ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mediaset le vuole dare unincarico,accetta volentieri dopo i bassi ascolti del: di che si tratta?(Isola dei Famosi)La talentuosa conduttricenon è riuscita a fare record condei Famosi, anzi, il suo reality è tornato in down soprattutto con queste ultime puntate. Nonostante il seguito non sia stato dei migliori, però, la conduttrice rimane comunque una delle più amate di Mediaset, insieme a Silvia Toffanin. È molto probabile che anche l’anno prossimo ritroveremo il volto della moglie di Totti su Canale 5 per la nuova edizione del reality, ma al momento non ci sono spoiler sulla questione. Sempre meno spazio invece per Barbara D’Urso, colei che deteneva il monopolio delle varie ...

