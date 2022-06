Il tweet di Gori sul no all’estradizione di Manenti | “Come può accadere tra Paesi dell’UE?”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Bergamo. Anche il sindaco di Bergamo Giorgiosi esprime con unsul pronunciamento della Chambre de l’Instruction di Parigi ha negato l’estradizione in Italia per dieci ex terroristi, tra cui il bergamasco Narciso. Scrive il sindaco: “Ennesimo no francesedi dieci (ex) terroristi italiani. Tra questi Narciso, che nel 1979 uccise a #Bergamo il carabiniere Giuseppe Gurrieri. Condannato all’ergastolo,vive libero in Francia da oltre 40 anni.puòtra? Ennesimo no francesedi dieci (ex) terroristi italiani. Tra questi Narciso, che nel 1979 uccise a #Bergamo il carabiniere Giuseppe ...