Il timore della terza guerra mondiale nelle parole del Generale inglese Patrick Sanders. L'analisi di Andrea Pasini (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ogni giorno che passa il tunnel dove si dovrebbe intravedere la luce di una possibile conclusione della guerra in Ucraina si allunga sempre di più. L'Europa e l'America stanno sostenendo l'Ucraina che, ricordiamo, è stata attaccata militarmente dalla Russia. È chiaro dunque chi sia la vittima e chi l'aggressore, ma a questo punto dobbiamo fare un passo in avanti e aspettarci che la situazione purtroppo degeneri da un giorno all'altro. La guerra ora è circoscritta all'Ucraina, ma dalle dichiarazioni degli ultimi giorni del presidente Russo Vladimir Putin c'è seriamente da preoccuparsi in quanto lasciano intendere una possibile escalation anche in Europa e in tutti i paesi alleati alla Nato. La Gran Bretagna, che fino ad oggi ha sostenuto le forze ucraine, è cosciente che si possano preannunciare tempi piuttosto cupi, basta analizzare ...

