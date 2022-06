Il principe Andrea sarà il prossimo indagato dell’FBI: trema Buckingham Palace (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ probabile che dopo l’accordo multimilionario siglato con Virginia Giuffre, il principe Andrea ritenesse di essere al sicuro. Ed invece una nuova bufera sembra pronta ad abbattersi su Buckingham Palace, dal momento che l’FBI potrebbe ancora indagare su di lui. La fonte: le vittime di Ghislaine Maxwell. Collaboratrice di Epstein, ma anche amica del principe Andrea, Ghislaine Maxwell ha ricevuto la condanna definitiva a 20 anni di carcere. Tra le accuse che la riguardano c’è quella pesantissima di traffico di minori ai fini della prostituzione. E adesso, archiviato il primo caso, i pubblici ministeri statunitensi sarebbero intenzionati a rivolgere le indagini sui soci della coppia Epstein-Maxwell. AnsaNel traffico di minorenni e di abusi sessuali, dunque, potrebbe essere convolto con ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ probabile che dopo l’accordo multimilionario siglato con Virginia Giuffre, ilritenesse di essere al sicuro. Ed invece una nuova bufera sembra pronta ad abbattersi su, dal momento che l’FBI potrebbe ancora indagare su di lui. La fonte: le vittime di Ghislaine Maxwell. Collaboratrice di Epstein, ma anche amica del, Ghislaine Maxwell ha ricevuto la condanna definitiva a 20 anni di carcere. Tra le accuse che la riguardano c’è quella pesantissima di traffico di minori ai fini della prostituzione. E adesso, archiviato il primo caso, i pubblici ministeri statunitensi sarebbero intenzionati a rivolgere le indagini sui soci della coppia Epstein-Maxwell. AnsaNel traffico di minorenni e di abusi sessuali, dunque, potrebbe essere convolto con ...

