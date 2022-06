"Il nostro padrone. E l'Italia...": Fusaro, l'agghiacciante teoria su Biden (Di mercoledì 29 giugno 2022) Diego Fusaro è sempre molto critico nei confronti della Nato, degli Stati Uniti e quindi anche del presidente Joe Biden. Quest'ultimo dal vertice di Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno scatenato la reazione del filosofo. L'inquilino della Casa Bianca ha infatti annunciato che gli americani rafforzeranno la loro presenza militare in Europa, con tanto di capacità difensive aeree aggiuntive in Germania e in Italia. “Puntuali come un orologio elvetico - ha commentato Fusaro con un tweet - arrivano le parole del padrone a stelle e strisce, che tratta l'Europa e l'Italia come colonie senza dignità”. Ovviamente gli alleati degli Usa hanno interpretato in maniera diversa l'impegno di Biden, che da Madrid ha voluto lanciare un messaggio: “La Nato è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Diegoè sempre molto critico nei confronti della Nato, degli Stati Uniti e quindi anche del presidente Joe. Quest'ultimo dal vertice di Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno scatenato la reazione del filosofo. L'inquilino della Casa Bianca ha infatti annunciato che gli americani rafforzeranno la loro presenza militare in Europa, con tanto di capacità difensive aeree aggiuntive in Germania e in. “Puntuali come un orologio elvetico - ha commentatocon un tweet - arrivano le parole dela stelle e strisce, che tratta l'Europa e l'come colonie senza dignità”. Ovviamente gli alleati degli Usa hanno interpretato in maniera diversa l'impegno di, che da Madrid ha voluto lanciare un messaggio: “La Nato è ...

