Il New York Times racconta Vermillion | il primo calciatore morto per patologia cronica da traumi alla testa

Scott Vermillion era un calciatore della M.L.S., il campionato americano. E' morto il giorno di Natale del 2020, a 44 anni. Per un'intossicazione acuta da alcol e farmaci, a conclusione di una vita travagliata: dopo una solida carriera da ottimo giocatore ha trascorso l'ultimo decennio della sua vita lottando con l'abuso di sostanze e comportamenti progressivamente irregolari. alla fine dell'anno scorso, i medici della Boston University hanno offerto un'altra spiegazione alla sua morte: dopo aver esaminato il cervello di Vermillion, hanno detto alla sua famiglia che soffriva di encefalopatia traumatica cronica, detta anche CTE, una malattia degenerativa del cervello legata a sintomi come perdita di memoria, depressione e comportamento aggressivo o ...

