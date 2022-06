Il mago di Oz arriva al Giardino delle Rose di Moncalieri – 5 e 6 luglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Martedì 5 e mercoledì 6 luglio alle 10 il secondo appuntamento di Summerland Fest – Alla Luce del Sole, il Festival organizzato da Santibriganti Teatro a Moncalieri, con un focus di matinée per l’Estate ragazzi cittadine. Lettura animata per bambini “Oz” con Claudio e Zoe Sportelli. Il Summerland Fest è un elemento di punta del cartellone culturale estivo Moncalieri Summer Experience che si svolge tra le location più qualificate della città come Giardino delle Rose, Parco delle Vallere, Fonderie Limone, chiese e borgate moncalieresi. Un padre e una figlia si calano in uno dei romanzi più famosi ed amati per l’infanzia, e con l’energia di un tornado ci portano dal Kansas al meraviglioso Paese di Oz. Un viaggio di formazione in cui coraggio, intelligenza e cuore ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Martedì 5 e mercoledì 6alle 10 il secondo appuntamento di Summerland Fest – Alla Luce del Sole, il Festival organizzato da Santibriganti Teatro a, con un focus di matinée per l’Estate ragazzi cittadine. Lettura animata per bambini “Oz” con Claudio e Zoe Sportelli. Il Summerland Fest è un elemento di punta del cartellone culturale estivoSummer Experience che si svolge tra le location più qualificate della città come, ParcoVallere, Fonderie Limone, chiese e borgate moncalieresi. Un padre e una figlia si calano in uno dei romanzi più famosi ed amati per l’infanzia, e con l’energia di un tornado ci portano dal Kansas al meraviglioso Paese di Oz. Un viaggio di formazione in cui coraggio, intelligenza e cuore ...

