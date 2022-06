Il governo delle Filippine ha ordinato la chiusura del quotidiano indipendente Rappler | molto critico nei confronti del presidente uscente Duterte

Pubblicità

santegidionews : Siamo contenti delle misure prese dal governo italiano per la domiciliarità delle cure agli anziani, l’istituzional… - reportrai3 : Ombre di criminalità organizzata dentro Malagrotta, l’impianto bruciato alle porte di Roma. Il 22 marzo il generale… - fattoquotidiano : Strage di Ustica, la richiesta dei familiari delle vittime al governo Draghi: “Dia ai pm tutte le informazioni sugl… - 24Mattino : .@paolomieli: '#Grillo sta facendo letteralmente impazzire quelli del 5 Stelle, l'altro giorno ha detto che restano… - aurorablanca_ : RT @FisascatCisl73: @VincenzoDellOr2 C’è bisogno di un intervento strutturale sul cuneo fiscale e contributivo. Condividiamo la posizione d… -

Governo

Listini sostenuti inizialmente dalla decisione delcinese di dimezzare i tempi della ... L'indice S&P - Case/Shiller, relativo ai prezziabitazioni unifamiliari nelle 20 principali aree ...Ognuno poi è arbitroproprie scelte, ma segnalo che se gli italiani hanno ritenuto che bastasse far la sommaproteste per costruire un progetto dioggi sono certamente disillusi: ... Il Presidente Draghi al vertice NATO di Madrid Lo ha precisato il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, parlando con. i media a margine. di un incontro alla sede dell’Osservatorio geofisico sperimentale (Ogs) di Trieste. Si sta lavorando… ...Il governo delle Maldive ha dato il via per la costruzione della città galleggiante. Maldives Floating City ospiterà case, ristoranti, negozi e scuole per chi sarà costretto a lasciare le isole a caus ...