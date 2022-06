(Di mercoledì 29 giugno 2022) Per fortuna che questo è il momento di dare e non di togliere, come prometteva Mario Draghi alle Camere quando cercava i voti della prima fiducia al suo. Da allora le cose sul piano economico vanno molto peggio, eppure ieri Palazzo Chigi avrebbe chiuso a qualsiasi ipotesi di proroga sul, cioè la misura che più di tutte ha spinto l’edilizia, e a cascata il Pil nazionale. Esauriti tutti i 33,3 miliardi stanziati per ilfino al 2036. Le richieste sarebbero già a 33,7 miliardi A decretare il ritiro di questa ennesima bandiera dei Cinque Stelle è stato il tecnico di turno, questa volta il capo di gabinetto del Ministero dell’Economia e Finanze, Giuseppe Chinè, nel corso di un vertice alla Camera tra la maggioranza e l’Esecutivo. Il problema è il solito: si sono esaurite le coperture e ...

Pubblicità

redbus2012 : RT @dantegiumanini: Ma Magari !!! Grillo cancella l'asse Draghi-Di Maio: 'A questo punto usciamo dal governo...' - dantegiumanini : Ma Magari !!! Grillo cancella l'asse Draghi-Di Maio: 'A questo punto usciamo dal governo...' - a70199617 : #CON CONTE LEADER ANDIAMO A VOTARE Grillo cancella l'asse Draghi-Di Maio: 'A questo punto usciamo dal governo...'… - pl1952 : Nessuna proroga per il Superbonus. Il governo cancella definitivamente la misura di Conte - pl1952 : Nessuna proroga per il Superbonus. Il governo cancella definitivamente la misura di Conte -

LA NOTIZIA

Grillol'asse Draghi - Di Maio: "A questo punto usciamo dal..." Poco o nulla cambierebbe dunque nel pallottoliere della politica, se non fosse che, con lo strappo dei 5Stelle, il ..." La presenza estemporanea di un sindaco - ha rincarato - nonla storia '. Il dato quindi ... perché con una Regione a trazione centrodestra ed un nuovonazionale, avremo il ruolo che ... Il Governo cancella il Superbonus 110% Mai più proroghe per il Superbonus anche se, per smaltire le tante pratiche rimaste bloccate, dovrebbe arrivare una semplificazione sul fronte ...«Se Draghi pensa che il Movimento è quello del guaglione di Pomigliano d’Arco allora noi non ci stiamo al governo...». Così Beppe Grillo, raccontano all’Adnkronos, in una delle riunioni avute oggi con ...