Il Gigante della Campania (Di mercoledì 29 giugno 2022) “ è un evento unico, assolutamente da vivere, perché racconta la straordinaria bellezza del nostro territorio. E lo fa in un luogo ricco di incredibili suggestioni: sulla vetta del Monte Cervati, a 1899 metri, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”. Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale Cilento, Vallo Di Diano e Alburni, fin dal primo momento ha intuito l’originalità de “”, l’evento teatrale gratuito più alto della Regione Campania, organizzato dalla Cooperativa Culturale La Cantina delle Arti. Quest’anno l’appuntamento ideato dal direttore artistico Enzo D’Arco ritorna domenica 17 luglio alle ore 12:00, con la sua quinta edizione. Ovviamente tra i più soddisfatti c’è proprio il Presidente del Parco, che oltre a concedere il patrocinio dell’Ente ha già voluto vivere in prima fila l’emozionate evento culturale, ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 29 giugno 2022) “ è un evento unico, assolutamente da vivere, perché racconta la straordinaria bellezza del nostro territorio. E lo fa in un luogo ricco di incredibili suggestioni: sulla vetta del Monte Cervati, a 1899 metri, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”. Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale Cilento, Vallo Di Diano e Alburni, fin dal primo momento ha intuito l’originalità de “”, l’evento teatrale gratuito più altoRegione, organizzato dalla Cooperativa Culturale La Cantina delle Arti. Quest’anno l’appuntamento ideato dal direttore artistico Enzo D’Arco ritorna domenica 17 luglio alle ore 12:00, con la sua quinta edizione. Ovviamente tra i più soddisfatti c’è proprio il Presidente del Parco, che oltre a concedere il patrocinio dell’Ente ha già voluto vivere in prima fila l’emozionate evento culturale, ...

