Il G7 crea il “club del clima” e va in direzione opposta: investire di più nei combustibili fossili. Sale il consumo di petrolio, emissioni ai valori pre Covid (Di mercoledì 29 giugno 2022) Moriremo di proposte e annunci sul clima. I leader del G7 hanno deciso di creare niente di meno che un “club del clima” per rafforzare e ampliare la cooperazione nella lotta contro il riscaldamento globale. In realtà dal vertice, ufficialmente dedicato al clima, sono usciti impegni che vanno nella direzione opposta rispetto a quella che andrebbe seguita per combattere il surriscaldamento globale. Nel comunicato finale si legge che gli investimenti in gas liquefatto sono la risposta necessaria alla crisi in corso aggiungendo che “in questa fase eccezionale il sostegno pubblico a nuovi investimenti nel settore del gas sono una risposta temporanea adeguata”. Mentre si predica bene e si razzola male come come stanno andando veramente le cose? Male. Archiviata la pausa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Moriremo di proposte e annunci sul. I leader del G7 hanno deciso dire niente di meno che un “del” per rafforzare e ampliare la cooperazione nella lotta contro il riscaldamento globale. In realtà dal vertice, ufficialmente dedicato al, sono usciti impegni che vanno nellarispetto a quella che andrebbe seguita per combattere il surriscaldamento globale. Nel comunicato finale si legge che gli investimenti in gas liquefatto sono la risposta necessaria alla crisi in corso aggiungendo che “in questa fase eccezionale il sostegno pubblico a nuovi investimenti nel settore del gas sono una risposta temporanea adeguata”. Mentre si predica bene e si razzola male come come stanno andando veramente le cose? Male. Archiviata la pausa ...

