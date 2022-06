Il finto pacifista si sveglia ogni mattina rassicurato dai media della Bieloitalia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Riprendiamo il diario pacifista a quasi tre mesi da quella sera in cui il nostro eroe chiudeva la propria giornata di impegno militante spiegando alla figlia che i bambini ucraini sono dei fondamentalisti, perché non capiscono che in dittatura si può vivere felici. Il protocollo orario della lotta non è cambiato, ma l’esperienza acquisita durante lo sviluppo delle operazioni speciali ha apportato alla resistenza pacifista armamenti di maggiorata efficacia. Vediamolo. Ore 7,00: il pacifista si sveglia ben riposato. Non ha dovuto, come invece gli toccava agli esordi della campagna di denazificazione, star su fino a tardi per sorvegliare il regime dell’informazione che concedeva al pacifista comunista sindacalista collaborazionista solo il settanta per cento dei talk ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Riprendiamo il diarioa quasi tre mesi da quella sera in cui il nostro eroe chiudeva la propria giornata di impegno militante spiegando alla figlia che i bambini ucraini sono dei fondamentalisti, perché non capiscono che in dittatura si può vivere felici. Il protocollo orariolotta non è cambiato, ma l’esperienza acquisita durante lo sviluppo delle operazioni speciali ha apportato alla resistenzaarmamenti di maggiorata efficacia. Vediamolo. Ore 7,00: ilsiben riposato. Non ha dovuto, come invece gli toccava agli esordicampagna di denazificazione, star su fino a tardi per sorvegliare il regime dell’informazione che concedeva alcomunista sindacalista collaborazionista solo il settanta per cento dei talk ...

AMarco1987 : Il finto pacifista si sveglia ogni mattina rassicurato dai media della Bieloitalia - mariamacina : RT @Linkiesta: Il finto pacifista si sveglia ogni mattina rassicurato dai media della Bieloitalia Il militante anti Usa non ha bisogno di… - Juep : Il finto pacifista si sveglia ogni mattina rassicurato dai media della Bieloitalia - - cifvts : RT @Linkiesta: Il finto pacifista si sveglia ogni mattina rassicurato dai media della Bieloitalia Il militante anti Usa non ha bisogno di… - MZabrinsky : RT @Linkiesta: Il finto pacifista si sveglia ogni mattina rassicurato dai media della Bieloitalia Il militante anti Usa non ha bisogno di… -