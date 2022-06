Il crollo emotivo in pubblico di Chiara Ferragni: immagini strazianti | Video (Di mercoledì 29 giugno 2022) Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, martedì 28 giugno. Siamo in piazza Duomo, a Milano, per il Love Mi, il concerto-evento organizzato da Fedez e J-Ax. Non solo la reunion ufficiale tra i due, che si sono riappacificati recentemente dopo molto tempo. Ma anche un clamoroso, importantissimo, ruggente ritorno allo show per il rapper, che come è noto è stato recentemente operato per una grave forma di tumore. Tra il pubblico, ovviamente, anche la moglie di Fedez, Chiara Ferragni. Alla quale il rapper ha dedicato una struggente dedica e una canzone. E così, ecco che dopo il concerto, la Ferragni ha pubblicato sui social il momento della dedica. Momento in cui le telecamere indugiavano molto sul suo volto, commosso, solcato dalle lacrime. E rilanciando le immagini, Chiara ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, martedì 28 giugno. Siamo in piazza Duomo, a Milano, per il Love Mi, il concerto-evento organizzato da Fedez e J-Ax. Non solo la reunion ufficiale tra i due, che si sono riappacificati recentemente dopo molto tempo. Ma anche un clamoroso, importantissimo, ruggente ritorno allo show per il rapper, che come è noto è stato recentemente operato per una grave forma di tumore. Tra il, ovviamente, anche la moglie di Fedez,. Alla quale il rapper ha dedicato una struggente dedica e una canzone. E così, ecco che dopo il concerto, laha pubblicato sui social il momento della dedica. Momento in cui le telecamere indugiavano molto sul suo volto, commosso, solcato dalle lacrime. E rilanciando le...

