Il cibo è musica | i profili musicali degli italiani a tavola

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Per Uber Eats la pizza è pop, carne e hamburger rock, sushi è jazz, il poke disco dance. Il 61% ascoltaai pasti per aumentare la soddisfazione delche consuma MILANO – Glida sempre sono stati rappresentati come amanti del buon, ma anche della buona. In vista della nuova stagione di concerti e festival, Uber Eats rivela quali sono ili ed i generi a cui è possibile associare un determinatoo piatto. Tra conferme e miti da sfatare, emergono delle “tribùli” legate a cibi e pietanze. Qual è il piatto preferito del metallaro? Quello di chi ascoltaclassica? Ecco in che modo i gustili possono essere legati ad una particolare pietanza ...