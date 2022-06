Il Cervino CineMountain | Venticinquesimi Oscar del cinema di montagna

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Arrivano da molte parti del mondo i cinque film in lizza per il Grand Prix des Festival alla 25/a edizione del, il festival deldipiù alto d’Europa in programma a Cervinia e ancora in Valtournenche dal 6 al 13 agosto. Il: quali sono i film candidati a vincere? A contendersi l'”” per ildi ‘alta quota’ saranno “After Antartica” di Tasha Van Zandt, “Gaucho Americano” di Nicolás Molina, e ancora, “Here i am, again” di Polly Guentcheva, “La casa rossa” di Francesco Catarinolo e “Torn” di Max Lowe. La giuria Alla giuria, formata quest’anno dal “Mago” del free climbing Maurizio “Manolo” Zanolla, dall’organizzatrice del Bansko Film Festival Alexandra Petrova, e ancora, dal ...

Arrivano da mezzo mondo i cinque film in lizza per il Grand Prix des Festivals alla 25/a edizione del, il festival del cinema di montagna più alto d'Europa in programma a Cervinia e Valtournenche dal 6 al 13 agosto. A contendersi l'"Oscar" per il cinema di 'alta quota' saranno "...... ore 21.30 - AIACE de Inque : proiezione di uno dei documentari vincitori della 25° edizione del FestivalLa rassegna è organizzata dall'associazione AIACE VdA con il contributo ...