Il centro commerciale di Kremenchuk non si è incendiato a causa di un bombardamento russo a un deposito di armi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il 29 giugno 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato il giorno precedente, che recita: «Gli ucraini stoccano armi occidentali a fianco di un centro commerciale, che prende fuoco quando i russi legittimamente bombardano il deposito», aggiungendo poi «E i FakeNewsMedia nazifriends urlano alla strage». Si tratta di una notizia infondata. Il tweet fa riferimento alla strage del centro commerciale di Kremenchuk, nella regione di Poltava (Ucraina centrale), dove il 27 giugno 2022 almeno 20 persone hanno perso la vita a causa di un bombardamento russo condotto con l’utilizzo di due missili a lungo raggio Kh-22, secondo fonti ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il 29 giugno 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato il giorno precedente, che recita: «Gli ucraini stoccanooccidentali a fianco di un, che prende fuoco quando i russi legittimamente bombardano il», aggiungendo poi «E i FakeNewsMedia nazifriends urlano alla strage». Si tratta di una notizia infondata. Il tweet fa riferimento alla strage deldi, nella regione di Poltava (Ucraina centrale), dove il 27 giugno 2022 almeno 20 persone hanno perso la vita adi uncondotto con l’utilizzo di due missili a lungo raggio Kh-22, secondo fonti ...

