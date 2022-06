Il caos nel centrodestra in Lombardia raggiunge anche il Gay Pride (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tra ballottaggi deludenti come quelli di Monza e Como e fughe in avanti in vista delle regionali del 2023, il centrodestra lombardo si divide persino sul Gay Pride. La giunta regionale ha negato il patrocinio alla manifestazione arcobaleno che si terrà sabato 2 giugno a Milano, con una lunga sfilata che dalla Stazione Centrale terminerà sotto l’Arco della Pace, nei pressi del Parco Sempione. Peccato che quest’anno, a differenza di quanto avvenuto in passato, il centrodestra lombardo sia stato costretto a effettuare uno sbrigativo dietrofront. Il 14 giugno, infatti, con grande sorpresa degli addetti ai lavori, il Consiglio regionale aveva approvato a maggioranza una mozione presentata dal consigliere M5s Simone Verni, nella quale si chiedeva alla Regione di partecipare con un suo rappresentante istituzionale alla parata di sabato, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tra ballottaggi deludenti come quelli di Monza e Como e fughe in avanti in vista delle regionali del 2023, illombardo si divide persino sul Gay. La giunta regionale ha negato il patrocinio alla manifestazione arcobaleno che si terrà sabato 2 giugno a Milano, con una lunga sfilata che dalla Stazione Centrale terminerà sotto l’Arco della Pace, nei pressi del Parco Sempione. Peccato che quest’anno, a differenza di quanto avvenuto in passato, illombardo sia stato costretto a effettuare uno sbrigativo dietrofront. Il 14 giugno, infatti, con grande sorpresa degli addetti ai lavori, il Consiglio regionale aveva approvato a maggioranza una mozione presentata dal consigliere M5s Simone Verni, nella quale si chiedeva alla Regione di partecipare con un suo rappresentante istituzionale alla parata di sabato, ...

Pubblicità

TuttocalcioS : Nel caos generale per la 10km, volevo solo informarvi che Chiara #Pellacani ???? è in finale nel trampolino da 1m arr… - fiona_192125 : RT @fatina909: Le persone sono state create per essere amate. Le cose sono state create per essere usate. Il motivo per cui il mondo è nel… - GianniSanzo : @pasqlaragione colpa dei giornalisti se il Milan vive nel caos societario - cuenews_it : Il #Governo non vuole rifinanziare il #superbonus110 ?? I fondi sono terminati e la cifra prenotata eccede quella f… - R_Pasquino : Il governo dovrebbe usare parole chiare sul #superbonus. Basta proclami e veline giornalistiche di stampo terrorist… -