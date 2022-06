Il campo largo Pd si è stretto. Rischia pure nel Lazio blindato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Perso nei trionfalismi post ballottaggi, il centrosinistra ha ignorato il risultato tutt’altro che positivo nel Lazio. E che, a pochi mesi dalle Regionali, suona come un allarme. Il governo della Regione non è affatto scontato. Anche perché l’unica certezza è che Nicola Zingaretti chiuderà la sua epoca alla presidenza. Perciò la sconfitta sarebbe un duro colpo al sistema di potere del Pd, da sempre romanocentrico. Bisogna affrettarsi dunque a trovare l’erede di “Zinga”, compito non facile per un amministratore che – comunque la si veda – ha sempre conquistato vittorie, dalla Provincia di Roma fino alla Regione. Due i possibili candidati governatori per il Lazio, il vicepresidente della giunta Leodori e l’assessore D’Amato Al momento ci sono già due galli nel pollaio: il vicepresidente della giunta, Daniele Leodori, e l’assessore alla Salute, Alessio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Perso nei trionfalismi post ballottaggi, il centrosinistra ha ignorato il risultato tutt’altro che positivo nel. E che, a pochi mesi dalle Regionali, suona come un allarme. Il governo della Regione non è affatto scontato. Anche perché l’unica certezza è che Nicola Zingaretti chiuderà la sua epoca alla presidenza. Perciò la sconfitta sarebbe un duro colpo al sistema di potere del Pd, da sempre romanocentrico. Bisogna affrettarsi dunque a trovare l’erede di “Zinga”, compito non facile per un amministratore che – comunque la si veda – ha sempre conquistato vittorie, dalla Provincia di Roma fino alla Regione. Due i possibili candidati governatori per il, il vicepresidente della giunta Leodori e l’assessore D’Amato Al momento ci sono già due galli nel pollaio: il vicepresidente della giunta, Daniele Leodori, e l’assessore alla Salute, Alessio ...

