Il bitcoin di nuovo sotto i 20mila dollari dopo la bancarotta di Three Arrows | fondo specializzato in asset digitali

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilsi immerge dila soglia dei. Tra marcate e consuete oscillazioni nel corso della giornata la più celebre delle valute digitale perde circa l’1%. Più marcata la flessioni di Ether (- 4%). La giornata delle criptovalute è stata movimentata dalla notizia che l’hedge fundCapital,in monete e, è stato messo in liquidazione da un tribunale delle Isole Vergini britanniche, dove aveva sede. Da giorni ilaveva mostrato condizioni di grave sofferenza. Il tribunale ha nominato due partner della società di consulenza Teneo, per gestire la liquidazione del. Tra i soggetti più esposti verso l’hedge fund ...

