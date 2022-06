I primi passetti di Stefano Tacconi | segnali dell’ex Juventus e il figlio si emoziona | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Arrivano notizie positive sulle condizioni di, l’ex portiere dellacolpito da malore durante un evento benefico. L’ex bianconero è ricoverato al centro riabilitativo di Alessandria dal 14 giugno, in seguito ad un’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma.è stato seguito dai maggiori esperti e, passo dopo passo, è aumentata la speranza di una ripresa. Il 65enne continua a lottare come un leone anche grazie al sostegno della famiglia, in particolar modo delAndrea. L’ultimo aggiornamento sulle condizioni diè arrivato direttamente dal ragazzo, attraverso una storia pubblicata sul profilo Instagram: “oggi con l’aiuto dei fisioterapisti papà ha fatto i suoi, un’emozione indescrivibile”. ...