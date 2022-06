I paleontologi europei alla scoperta di Benevento, oltre mille prenotazioni per ‘Ciro’ (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Partiamo con un dato significativo, superate le mille prenotazioni per vedere “Ciro”. Moltissimi i curiosi e gli appassionati prenotati, di cui parecchi già giunti, presso l’ex convento San Felice a Benevento per ammirare lo Scipionyx samniticus “Ciro” e gli altri fossili e per conoscere la loro storia e quella del territorio. Prosegue il congresso dell’EAVP e lo fa con relazioni scientifiche, progetti e scoperte: una straordinaria occasione di confronto per la comunità dei paleontologi che negli ultimi due anni ha dovuto rinunciare ad eventi in presenza e che ritrova qui a Benevento il gusto per la discussione e la condivisione. Circa cento le nuove ricerche presentate sia fisicamente che da remoto, sessanta le relazioni e i “poster” dei giovani ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Partiamo con un dato significativo, superate leper vedere “Ciro”. Moltissimi i curiosi e gli appassionati prenotati, di cui parecchi già giunti, presso l’ex convento San Felice aper ammirare lo Scipionyx samniticus “Ciro” e gli altri fossili e per conoscere la loro storia e quella del territorio. Prosegue il congresso dell’EAVP e lo fa con relazioni scientifiche, progetti e scoperte: una straordinaria occasione di confronto per la comunità deiche negli ultimi due anni ha dovuto rinunciare ad eventi in presenza e che ritrova qui ail gusto per la discussione e la condivisione. Circa cento le nuove ricerche presentate sia fisicamente che da remoto, sessanta le relazioni e i “poster” dei giovani ...

