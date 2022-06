I medici di famiglia: 'I positivi non fanno il tampone per non perdere le vacanze. Ad agosto saremo in piena emergenza' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo l'allerta sollevato dalla Federazione nazionale dei medici di famiglia , dallo stesso settore arriva un altro grido d'allarme. I medici di medicina generale della Fimmg Napoli , per voce di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo l'allerta sollevato dalla Federazione nazionale deidi, dallo stesso settore arriva un altro grido d'allarme. Idina generale della Fimmg Napoli , per voce di ...

