I curdi traditi nel nome della Nato | così il cinismo diventa l' unica bussola delle relazioni internazionali

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Era nell'aria ed è avvenuto nella maniera più sbrigativa possibile. La Turchia di Erdogan ha fatto cadere il veto sull'ingressoFinlandia eSvezia per l'ingresso nella. Il via libera ...

fanpage : Sono bastate tre pagine e dieci punti per cancellare la solidarietà che da decenni i governi e i popoli svedese e f… - luisebach : RT @MarcoRizzoPC: Poveri #curdi. Blanditi e poi traditi. Mai fidarsi della NATO, degli USA e della UE… - CaioGCM : RT @MarcoRizzoPC: Poveri #curdi. Blanditi e poi traditi. Mai fidarsi della NATO, degli USA e della UE… - teocorbe : RT @MarcoRizzoPC: Poveri #curdi. Blanditi e poi traditi. Mai fidarsi della NATO, degli USA e della UE… - alesdamb : RT @MarcoRizzoPC: Poveri #curdi. Blanditi e poi traditi. Mai fidarsi della NATO, degli USA e della UE… -

Ancora una volta ivengonodall'Occidente, nonostante siano stati l'avamposto della lotta al Daesh, quando esso colpiva in maniera spietata nelle principali capitali europee e mieteva ...Gli accordi devono essere negoziati, ma perché a spese deiPerché usare icome distintivo" Amineh Kakabaveh minaccia di chiedere la sfiducia al Ministro degli Esteri Ann Linde, alla ...Quello che è successo al vertice NATO di Madrid, con i dissidenti kurdi e turchi consegnati a un dittatore islamista, Recep Tayyip Erdogan, in cambio del Il tradimento dei Kurdi e la doppia morale del ...Svezia e Finlandia hanno accettato il ricatto di Erdogan e ora hanno dato il via libera alla Turchia per il massacro dei curdi in Siria.