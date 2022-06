I convocati di Pozzecco per il raduno di Brescia Datome torna in azzurro (Di mercoledì 29 giugno 2022) La nazionale del nuovo ct Pozzecco si tarduna a Brescia in vista della gara di lunedì 4 luglio in Olanda ad Almere (19.30, Sky Sport Uno). Pozzecco ha convocato ieri 16 giocatori, tra i quali ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) La nazionale del nuovo ctsi tarduna ain vista della gara di lunedì 4 luglio in Olanda ad Almere (19.30, Sky Sport Uno).ha convocato ieri 16 giocatori, tra i quali ...

I convocati di Pozzecco per il raduno di Brescia Datome torna in azzurro La nazionale del nuovo ct Pozzecco si tarduna a Brescia in vista della gara di lunedì 4 luglio in Olanda ad Almere (19.30, Sky Sport Uno). Pozzecco ha convocato ieri 16 giocatori, tra i quali sceglierà poco prima della partenza i 12 che scenderanno in campo contro l'Olanda dell'italiano Maurizio Buscaglia. Torna in azzurro Luigi Datome (... Basket, nuovo raduno per la Nazionale di Pozzecco Pozzecco avrà a disposizione 16 giocatori, tra i quali sceglierà poco prima della partenza i 12 che ... I convocati #00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia) #0 Marco Spissu (1995, 184, P, ...