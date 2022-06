HUAWEI MateBook D16 | il laptop per il lavoro e lo studio

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 29 giugno 2022)D16,ilperfetto per ile loIl nuovo device offre ampio display,design leggero, prestazioni potenti, connettività Super Device per un’esperienza di Smart Office senza soluzione di continuità, azienda leader nel settore della tecnologia, annuncia oggi il nuovoD 16, unleggero ad alte prestazioni con un ampio display da 16 pollici. Questo nuovo modello della famigliadedicata allo Smart Office non solo offre le caratteristiche della seriein termini di estetica, innovazione ed esperienza smart, ma apporta anche numerosi miglioramenti, tra cui il nuovissimo displayFullView, il processore Intel ...